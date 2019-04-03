Названы наиболее частые причины возникновения рака груди
Австралийские ученые отмечают: что избыточный вес и ожирение, а также регулярное употребление алкоголя может привести к раку молочной железы.
Они проанализировали состояние здоровья 200 тысяч женщин. Ученые оценили, как изменение поведения может предотвратить возникновение этого вида рака.
Наиболее частой причиной возникновения рака молочной железы в будущем является ожирение. Избыточный вес может привести к 17 тысячам случаев онкозаболевания.
Регулярное употребление алкоголя является вторым крупнейшим фактором – 13% случаев рака молочной железы приходится на период до менопаузы и 6% после менопаузы. То есть, алкоголь приведет 11 тысячам новых случаев рака в течение следующих 10 лет.
По словам медиков, увеличить риск заболевания может один алкогольный напиток ежедневно.
Также в 7% онкологию вызвали гормональные препараты, применявшиеся во время менопаузы в течение пяти лет.
Рак молочной железы – причины возникновения:
ранняя менструация (до 12 лет);
поздняя менопауза;
рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);
ожирение;
сахарный диабет;
гипертоническая болезнь;
плохая экология;
стрессы;
вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).
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Добавил penal в категорию Онкология
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