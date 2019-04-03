Медики выяснили, сколько минут смеха в день продлевают жизнь

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Современные люди смеются реже.Итальянские ученые уверены, что смех способен продлить жизнь и улучшить ее качество. Чтобы смех имел оздоровительный эффект, нужно смеяться каждый день.Для того, чтобы жить дольше, нужно ежедневно смеяться не менее 30 минут.Врачи неоднократно подчеркивают, что смех вибрациями нормализует кровообращение и моторику внутренних органов, в частности печени, сердца и легких.Статистические данные указывают на то, что современный человек смеется на 10 минут меньше, чем люди, которые жили 500 лет назад.Исследователи из Института психосоматической медицины Riza убеждены, что смех особенно важен для тех, кому уже исполнилось сорок. Во время этого происходит выброс адреналина и усиливается иммунная защита.