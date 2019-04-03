Комаровский рассказал об оптимальным уровне влажности в доме

Как определить уровень влажности.Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в каждой своей передаче «Школа доктора Комаровского» говорит, о том, как важно сохранять в доме правильный уровень влажности и температуру воздуха. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, которое поможет родителям контролировать эти вопросы.«Для того, чтобы определить уровень влажности, не нужна метеостанция, нужен простейший прибор, который называется словом «гигрометр». Гигрометр стоит копейки. Другой вопрос в том, что почему-то это такая редкость, такая уникальность. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы в каждой детской комнате висел гигрометр. Когда об этом будут знать продавцы гигрометров, они нам точно помогут», - отмечает врач.По словам Комаровского, влажность сложно определять без этого прибора. Хотя мы можем сказать, что воздух сухой, когда мы видим какое в нем количество пыли. Или, когда воздух с высокой влажностью мы это тоже, как правило, видим. Но воздух с нормальной влажностью почувствовать сложно.«Поэтому не избегайте достижений цивилизации. На этапе ожидания ребенка, как-только вы узнали о беременности, начинайте готовить детскую комнату. Термометр и гигрометр – без них детской комнаты быть не должно, как не должно быть детской комнаты без регулятора на системе отопления», - призывает Евгений Комаровский.