Психологи рассказали, как быстро улучшить настроение

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Лучшие упражнения для ума.Американские психологи нашли способ уменьшить чувство тревоги и поднять настроение всего за несколько минут.Специалисты из Университета Айовы протестировали три психологических упражнения на снижение чувства тревоги и улучшение настроения. В исследовании приняли участие 496 студентов.Испытуемых разделили на три группы и попросили испытать один из трех методов: Милосердие, Взаимосвязанность и Нисходящее социальное сравнение. Первый прием предполагает, что человек мысленно желает счастья идущим на встречу людям. Второй – заключается в том, чтобы ощутить связь с окружающими, например, представить какие чувства могут быть общими со встречными. Третий метод предполагает, что испытуемый смотрит на прохожего и с чувством превосходства над ним.Участники эксперимента прогулялись по зданию в течение 12 минут, применяя порученный им метод. Оказалось, что студенты, использовавшие метод "Милосердия", почувствовали себя счастливее уже через несколько минут. Прием "Взаимосвязанность" делал испытуемых более сочувствующими, а метод "Нисходящее социальное сравнение" не изменило состояние студентов или даже ухудшило его.Специалисты объяснили это тем, что любое сравнение с другими является конкурентной стратегией, потому связано со стрессом и тревогой.