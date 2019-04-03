Названы первые симптомы инсульта и инфаркта

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На что нужно обратить внимание.При инфаркте происходит закупорка сосудов, питающих сердечную мышцу. Инсульт же - это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к гибели клеток мозга.Огромная доля всех инсультов происходит из-за развития атеросклероза, но в последние несколько лет многие специалисты говорят, что инсульт резко меняет свою направленность. Участились случаи, причиной которых становится кардиоэмболия, то есть нарушение ритма сердцебиения. Эти две проблемы и оказываются причиной инсульта в 90% случаев, а остальные 10% приходятся на редкие заболевания, генетическую склонность, малоподвижный образ жизни и скачки артериального давления, считают медикиВ первую очередь при инсульте может появиться резкая головная боль, меняется конфигурация лица, появляется асимметрия. Также возникает слабость или полный паралич конечностей. Возможна также потеря способности говорить, распознавать речь и ориентироваться в пространстве.Что же касается инфаркта, то первый признак сердечного приступа - боль за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, отдающая в шею, нижнюю челюсть и левую руку.Признаки надвигающегося инфаркта у человека могут появиться за некоторое время до его развития, но больные, как правило, не обращают на это внимания. Медики советуют немедленно реагировать на такие признаки, как сильная одышка, липкий холодный пот, перебои в работе сердца.Основными же причинами инфаркта являются повышенный уровень холестерина, из-за которого в сосудах возникают атеросклеротические бляшки. Чтобы предотвратить инфаркт или инсульт, рекомендуется избавиться от вредных привычек, вести активный образ жизни, следить за питанием, избегать стрессовых ситуаций, при первых сигналах обращаться за помощью к врачам.