Медики назвали пять причин включить в свой рацион огурцы

Топ-5 полезных свойств огурцов.В огурцах содержатся питательные вещества, такие как витамины А, В, С, К, марганец, медь и калий.Огурец содержит много воды, которая нужна организму. Семена в нем содержат магний, который идеально подходит для людей, страдающих от его дефицита.Потребление огурцов дает много преимуществ:1. Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеванийМагний и калий являются ингредиентами огурца, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердца и контроле артериального давления. Огурец также содержит лигнин, который обладает противовоспалительными свойствами и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.2. Детоксикация организмаИнгредиенты в огурце помогают печени избавляться от отходов и токсинов, накопленных в организме. Овощи также помогают увеличить выработку мочи, потому что это мочегонное средство из-за высокого содержания воды. Прием сока, содержащего огурец, также ускоряет процесс детоксикации.3. Профилактика ракаОгурец содержит физетин, куркубаты и лютеин, которые способны предотвращать рак. Фитохимические вещества в этом овоще обладают противораковыми свойствами, в том числе антиоксидантами, которые устраняют свободные радикалы. Употребление овощей или употребление в пищу их сока может предотвратить появление рака молочной железы, яичников, простаты, матки и легких из-за присутствия флавоноидов и физетена.4. Улучшает здоровьеРегулярное употребление огурцов помогает улучшить зрение, так как они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут снизить риск возникновения катаракты. Кроме того, огурец содержит 95% воды и витамин Е, который играет важную роль в улучшении состояния кожи вокруг глаз.5. Укрепляет кости, зубы и ногтиОгурец содержит аскорбиновую и кофейную кислоты, которые укрепляют сухожилия, хрящи и кости. Овощи также содержат диоксид кремния, который важен для формирования соединительной ткани, которая помогает укрепить ослабленные кости.