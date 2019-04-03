Ученые представили противоаллергические контактные линзы

Весна – это сезон вспышек аллергии. Сегодня же на рынке представлены многочисленные антигистаминные препараты, которые способны устранять симптомы нежелательной реакции.Эффективно действуют препараты на основе кетотифена. От зуда и слезоточивости помогают такие препараты в форме глазных капель. Однако медики из Johnson & Johnson Vision Care разработали новый метод доставки таких препаратов: при помощи контактных линз.Ученые пропитали контактные линзы кетотифеном и испытали на 244 добровольцах, страдающих от аллергии на пыльцу, шерсть кошек и тому подобное.Всех участников разделили на три группы: участники первой носили контактные линзы с кетотифеном, участники второй – линзы с плацебо, а третьей – линзу с кетотифеном на один глаз и с плацебо на другом.Алергия – симптомы• заложенность носа, обильные водянистые выделения из носа;• приступы чихания, зуд носа;• зуд и покраснение глаз, слезотечение;• зуд неба, языка;• затруднение дыхания (одышка или удушье);• свистящие хрипы в грудной клетке, сухой кашель;• кожные высыпания (крапивница, экзема).После 15-минутного ношения их подвергали воздействию аллергенов и просили оценить раздражение глаз по шкале от нуля до четырех.Новые линзы оказались эффективными: люди. которые их носили, оценивали это влияние на уровне 0,52, тогда как люди, которые получили плацебо – 1,77. Ученые подвергли воздействию аллергена участников 12 часов спустя. Показатели почти не отличались: 0,77 и 1,89 соответственно.Несмотря на это, неизвестно, когда новые линзы поступят в продажу.Существуют и недостатки этой разработки:1) линзы не лечат другие симптомы болезни, такие как кашель и тяжелое дыхание, требуя параллельного применения обычных препаратов.2) они одноразовые и несколько дороже, чем обычные линзы.