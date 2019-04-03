Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу

Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит.

Что нельзя есть на ночь:

темный шоколад (усиливает сердцебиение и вызывает бессонницу).

мясо (белок замедляет пищеварение, и вместо того, чтобы спать, организм переваривает пищу);

сельдерей (природное мочегонное);

вино (быстро перерабатывается и заставляет просыпаться несколько раз за ночь);

кофе (есть вероятность вообще не уснуть);

энергетические напитки (из-за высокого содержания кофеина, приравниваются к двум-трем чашкам кофе);

газированные напитки (кофеин и бензоат натрия - не лучшее сочетание для полноценного сна);

помидоры (аминокислота тиамин стимулирует активность мозга и нарушает спокойный сон).
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