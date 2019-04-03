Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу

Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит.Что нельзя есть на ночь:темный шоколад (усиливает сердцебиение и вызывает бессонницу).мясо (белок замедляет пищеварение, и вместо того, чтобы спать, организм переваривает пищу);сельдерей (природное мочегонное);вино (быстро перерабатывается и заставляет просыпаться несколько раз за ночь);кофе (есть вероятность вообще не уснуть);энергетические напитки (из-за высокого содержания кофеина, приравниваются к двум-трем чашкам кофе);газированные напитки (кофеин и бензоат натрия - не лучшее сочетание для полноценного сна);помидоры (аминокислота тиамин стимулирует активность мозга и нарушает спокойный сон).