Эксперты назвали еще один способ избавления от депрессии

Вязание поможет снять стресс, зашитит от депрессии, замедлит возрастную деменацию, ослабит хронические боли.Исследование показало: данное хобби невероятно полезно для здоровья.Изучением влияния вязания на здоровье людей занимались авторы мета-исследования из сообщества "Вязание за мир" в Великобритании. В частности, специалисты сообщили о наблюдаемом ими эффекте: люди, которые начинали практиковать вязание в качестве хобби, отмечали позитивные изменения в физическом и психическом состоянии.Авторами проекта был проведен опрос, в котором приняли участие более 1000 человек, занимающихся на досуге вязанием. 70% опрошенных рассказали, что благодаря вязанию они лучше справляются с ежедневным психологическим напряжением, чаще чувствуют себя расслабленными. 21,4% респондентов отметили, что вязание облегчает боли при артрите.Также представители сообщества "Вязание за мир" указали на данные, полученные сотрудниками Клиники Мэйо в США. Согласно им, увлечение вязанием может оказаться чрезвычайно полезным для людей старше 70 лет. Среди пациентов этой возрастной категории "регулярные сеансы вязания замедляют развитие деменции и проблем с памятью", постулировали исследователи.В свою очередь специалистами Гарвардской медицинской школы было установлено, что вязание снижает сердечный ритм в среднем на 11 ударов в минуту."Уровень релаксации, который достигается человеком во время вязания, сопоставим с результатами занятия по йоге", - говорится в сообщении.Ученые связывают этот эффект вязания с действием монотонии - авномерной, ритмичной работы, которая расслабляет и успокаивает на физиологическом уровне. В процессе такого труда снижается тонус нервной системы, замедляется сердцебиение, уменьшается артериальное давление. Кроме того, вязание позволяет отрешиться от мощного потока наркотизирующей информации, который ощущают на себе многие современные люди. Все это повышает защищенность мозга от развития неблагоприятных процессов, депрессии и деменции, утверждают научные специалисты.