Названы пять причин медленного роста волос

Почему волосы растут медленно: специалисты назвали 5 основных причин.Иметь красивые, роскошные волосы - мечта каждой девушки. Но достичь их - крайне непросто. В этом материале ты узнаешь об основных причинах замедленного роста волос.В чем причина плохого роста волос?Нехватка железаНа самом деле, это очень распространенная проблема. При низком гемоглобине советуем включить в рацион печень, яйца, морепродукты, бобовые, темно-зеленые овощи.Прием антибиотиковНе секрет, что антибиотики негативно влияют на микрофлору кишечника, а это, в свою очередь, плохо сказывается на здоровье волос и ногтей. Чтобы решить эту проблему, параллельно с курсом лечения принимай пробиотики.Неправильное питаниеОно должно быть сбалансированным: белки, жиры, углеводы - всего должно быть в меру. Также не стоит придерживаться строгих диет и тем более - длительного голодания. А вот исключить из рациона вредные продукты стоит обязательно.Нехватка снаПолноценный сон - залог нормальной выработки мелатонина, а именно он отвечает за здоровый рост волос и их качество. Поэтому для красивой шевелюры восьмичасовой сон - обязательное условие.ГенетикаЭто не отговорка, а природная закономерность. Увы, но у некоторых людей волосы попросту не смогут вырасти более, чем на 40 см, что бы они для этого не предпринимали. Ты одна из них? Не отчаивайся - давно доказано, что самой привлекательной длиной волос считается та, что чуть ниже плеч.