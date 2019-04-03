Медики назвали признаки аутизма у детей
Каковы первые признаки аутического расстройства.
Гиперактивность или чрезмерная пассивность ребенка;
Использование игрушек не по назначению;
Неумение находить общий язык с другими детьми;
Слабое развитие речи или ее полное отсутствие;
Беспричинный смех или плач;
«Странное» отношение к предметам;
Непонимание опасности ситуации;
Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам;
Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям.
Если диагноз подтвердил врач - это не повод впадать в панику и отчаиваться! При правильном подходе к воспитанию и регулярным занятиям с малышом, шансы таких деток вести нормальную жизнь значительно повышаются.
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Добавил kolonka в категорию Неврология
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