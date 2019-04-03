Медики назвали признаки аутизма у детей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как понять, что у ребенка аутизм: первые признаки расстройства.Каковы первые признаки аутического расстройства.Гиперактивность или чрезмерная пассивность ребенка;Использование игрушек не по назначению;Неумение находить общий язык с другими детьми;Слабое развитие речи или ее полное отсутствие;Беспричинный смех или плач;«Странное» отношение к предметам;Непонимание опасности ситуации;Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам;Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям.Если диагноз подтвердил врач - это не повод впадать в панику и отчаиваться! При правильном подходе к воспитанию и регулярным занятиям с малышом, шансы таких деток вести нормальную жизнь значительно повышаются.