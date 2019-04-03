Медики назвали признаки аутизма у детей

Как понять, что у ребенка аутизм: первые признаки расстройства.

Каковы первые признаки аутического расстройства.

Гиперактивность или чрезмерная пассивность ребенка;

Использование игрушек не по назначению;

Неумение находить общий язык с другими детьми;

Слабое развитие речи или ее полное отсутствие;

Беспричинный смех или плач;

«Странное» отношение к предметам;

Непонимание опасности ситуации;

Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам;

Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям.

Если диагноз подтвердил врач - это не повод впадать в панику и отчаиваться! При правильном подходе к воспитанию и регулярным занятиям с малышом, шансы таких деток вести нормальную жизнь значительно повышаются.
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Добавил kolonka в категорию Неврология

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