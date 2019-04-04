Эксперт поделился рецептом эффективной капустной диеты

Лето уже совсем скоро и всем хочется поскорее привести свое тело в форму.Диетологи советуют попробовать капустную суповую диету, которая позволит потерять до 10 килограммов за одну неделю.Капуста имеет в своем составе большое количество клетчатки, которая очень полезна для организма. Также этот тип питания рассчитан на 7 дней, и благодаря ему вы сможете сбросить до 10 килограммов.Следуя этой диете, нужно полностью исключить из рациона углеводы (кроме капусты и фруктов). Также нельзя употреблять жирную пищу. Но отмечается, что в дополнении к самому капустному супу вы можете съесть немного мяса и овощей.Правила диетыВыпивать 1,5 литра чистой негазированной воды. Кроме того, можно пить черный кофе, чай без сахара и клюквенный сок в небольших количествах, исключить соль и сахар на все 7 дней, не употреблять мучных изделий, отказаться от алкоголя, заниматься физической активностью.Приблизительное менюПервый деньЗавтрак: стакан воды, чай или кофе.Обед: капустный супУжин: любые фрукты, кроме банановВторой деньЗавтрак: стакан воды, чай или кофе.Обед: капустный суп.Ужин: запеченный картофель с растительным маслом.Третий деньЗавтрак: стакан воды, чай или кофе.Обед: капустный суп.Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.Четвертый деньЗавтрак: капустный суп.Обед: стакан нежирного молока.Ужин: бананы (допускается не больше 6 шт.).Пятый деньЗавтрак: капустный суп.Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.Ужин: 6 помидоров.Шестой деньЗавтрак: капустный суп.Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.Седьмой деньЗавтрак: капустный суп.Обед: коричневый рис, фруктовый сок (свежевыжатый, не более стакана).Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.