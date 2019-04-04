Эксперт поделился рецептом эффективной капустной диеты

Лето уже совсем скоро и всем хочется поскорее привести свое тело в форму.

Диетологи советуют попробовать капустную суповую диету, которая позволит потерять до 10 килограммов за одну неделю.

Капуста имеет в своем составе большое количество клетчатки, которая очень полезна для организма. Также этот тип питания рассчитан на 7 дней, и благодаря ему вы сможете сбросить до 10 килограммов.

Следуя этой диете, нужно полностью исключить из рациона углеводы (кроме капусты и фруктов). Также нельзя употреблять жирную пищу. Но отмечается, что в дополнении к самому капустному супу вы можете съесть немного мяса и овощей.

Правила диеты

Выпивать 1,5 литра чистой негазированной воды. Кроме того, можно пить черный кофе, чай без сахара и клюквенный сок в небольших количествах, исключить соль и сахар на все 7 дней, не употреблять мучных изделий, отказаться от алкоголя, заниматься физической активностью.

Приблизительное меню

Первый день

Завтрак: стакан воды, чай или кофе.
Обед: капустный суп
Ужин: любые фрукты, кроме бананов

Второй день

Завтрак: стакан воды, чай или кофе.
Обед: капустный суп.
Ужин: запеченный картофель с растительным маслом.

Третий день

Завтрак: стакан воды, чай или кофе.
Обед: капустный суп.
Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.

Четвертый день

Завтрак: капустный суп.
Обед: стакан нежирного молока.
Ужин: бананы (допускается не больше 6 шт.).

Пятый день

Завтрак: капустный суп.
Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.
Ужин: 6 помидоров.

Шестой день

Завтрак: капустный суп.
Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.
Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.

Седьмой день

Завтрак: капустный суп.
Обед: коричневый рис, фруктовый сок (свежевыжатый, не более стакана).

Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.
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