Врачи назвали главные симптомы повышения сахара в крови

Важно вовремя распознать это состояние здоровья.

Специалисты назвали несколько симптомов повышенного сахара в крови, о которых многие не знают.

Говоря о повышении сахара в крови и диабете, обычно называют такие симптомы как чувство сильной жажды, усталость, незаживающие раны. Действительно, эти маркеры отражают негативные процессы в организме.

Медики остановились на малоизвестных симптомах, которые часто оказываются незамеченными, пишет medikforum.ru.

Симптом первый: нехарактерная бессонница

Человек может чувствовать сонливость и усталость, но засыпание оказывается настоящей проблемой. При этом нередки явления ночной потливости и ярких сновидений.

Симптом второй: потемнение кожи

Специалисты советуют обращать внимание на зону подмышек и коленей. По их словам, потемнение кожи на этих участках связано с развитием резистентности к инсулину.

Симптом третий: туман в глазах

Зрение, которое ухудшается, становится словно затуманенным, также может сигналить о повышении сахара в крови, в особенности, если еще припухают веки глаз.

Симптомы четвертый: сухая кожа

При развитии диабета на фоне повышенного сахара меняется состояние кожи. Из-за нарушенного кровоснабжения она теряет упругость, а также становится склонной к пересушиванию, зудит и шелушится. Особенно сильно сохнут слизистые оболочки и волосистая часть головы. Нередко развиваются грибковые поражения.

Симптом пятый: половая дисфункция

Высокий уровень сахара вызывает половую дисфункцию как у мужчин, так и у женщин – это связано с повреждением кровеносных сосудов и нервов.
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