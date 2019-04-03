Врачи назвали главные симптомы повышения сахара в крови

Важно вовремя распознать это состояние здоровья.Специалисты назвали несколько симптомов повышенного сахара в крови, о которых многие не знают.Говоря о повышении сахара в крови и диабете, обычно называют такие симптомы как чувство сильной жажды, усталость, незаживающие раны. Действительно, эти маркеры отражают негативные процессы в организме.Медики остановились на малоизвестных симптомах, которые часто оказываются незамеченными, пишет medikforum.ru.Симптом первый: нехарактерная бессонницаЧеловек может чувствовать сонливость и усталость, но засыпание оказывается настоящей проблемой. При этом нередки явления ночной потливости и ярких сновидений.Симптом второй: потемнение кожиСпециалисты советуют обращать внимание на зону подмышек и коленей. По их словам, потемнение кожи на этих участках связано с развитием резистентности к инсулину.Симптом третий: туман в глазахЗрение, которое ухудшается, становится словно затуманенным, также может сигналить о повышении сахара в крови, в особенности, если еще припухают веки глаз.Симптомы четвертый: сухая кожаПри развитии диабета на фоне повышенного сахара меняется состояние кожи. Из-за нарушенного кровоснабжения она теряет упругость, а также становится склонной к пересушиванию, зудит и шелушится. Особенно сильно сохнут слизистые оболочки и волосистая часть головы. Нередко развиваются грибковые поражения.Симптом пятый: половая дисфункцияВысокий уровень сахара вызывает половую дисфункцию как у мужчин, так и у женщин – это связано с повреждением кровеносных сосудов и нервов.