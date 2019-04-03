Овсянку признали полезной для печени

Эта каша защищает печень от алкогольной интоксикации.Ученые Делийского университета обнаружили оздоровительное свойство овсянки. Употребление овсяной каши может защитить печень от повреждений, вызванных употреблением алкоголя.Защитные свойства овса проявились в экспериментах на лабораторных мышах. Животные в течение 12 дней получали овсянку в количестве 125 и 250 мг фракции овса. После этого мышам вводились дозы 50% раствора этанола, чтобы спровоцировать характерное повреждение печени.У мышей, которые перед алкоголем получали овсянку, печень была повреждена меньше. При этом, по словам специалистов, механизм, который обеспечивает защиту печени от острого алкогольного повреждения, им еще не понятен.Исследования показали: овсяная каша препятствует всасыванию вредных веществ, выводимых печенью, что позволяет стабилизировать ее работу.Авторы проекта также констатировали, что употребление овсянки может способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом.