Врачи выяснили, какие дозы алкоголя и сигарет могут вызвать рак

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Что губит организм.Ни для кого не секрет, что сигареты и алкоголь в больших дозах, губят наш организм. Недавно учёные подсчитали, что при распитии одной бутылки вина в течение семи дней, человек вредит своему здоровью так же, как если бы он выкурил 5 сигарет (мужчинам) и 10 - для женщин. Эти данные опубликованы британскими учёными на страницах Medikal XPress.По мнению специалистов, риск развития онкологических заболеваний для выпивающих в течение недели бутылку вина, возрастает для мужчин на 1%, а для женщин - на 1,4%. Следуя этим утверждениям, на одну тысячу населения приходится заболевших раком - 10 мужчин (или 14 женщин, соответственно).Данное заявление учёных направлено на привлечение внимания общественности к проблемам курения и употребления алкоголя, даже в незначительных количествах. А если учесть, что некоторые граждане выпивают в течение недели три бутылки вина, то риск заболеть раком повышается до 1,9% среди мужчин, и на 3,6% - у женщин.Выкуривающие в течение недели восемь сигарет мужчины и 23 - женщины, имеют такой же процент риска развития онкологии, как и при употреблении спиртного.Данная статистика ещё раз напоминает, что женщинам стоит задуматься, прежде чем взять в руки очередную сигарету или лишний бокал вина.