Медики подсказали, как справиться с укачиванием в дороге

Как избавиться от неприятных ощущений.Укачивает в дороге. Немногих и не всех укачивает при поездке в автомобиле, на пароходе, в самолете или в автобусе, около 5-10 % путешественников страдает от укачивания. Неприятные ощущения: тошнота, головокружение, слабость и потливость связанны с перевозбуждением вестибулярного аппарата, в нашем внутреннем ухе. Это всё взаимосвязано с нашими глазами и внутренними органами.Мы глазами видим, как предметы за окном автомобиля или за бортом парохода перемещаются в пространстве, убегают вдаль и за горизонт, но мы, при этом как бы «не двигаемся» - появляется дурнота с тошнотой и рвотой.Укачивает в дороге в том случае, когда мы во время поездки смотрим на что-то неподвижное внутри машины, или читаем книгу. Нам кажется что мы не двигаемся, но наше внутреннее ухо «опровергает» эту информацию - наш мозг в замешательстве, организм не справляется с такой «непонятной» ситуацией (головокружение, слабость и потливость) и мозг приводит в действие мышцы нашего желудка… и тошнота со рвотой обеспечены.Как поступить в такой ситуации, чтобы избежать неприятной ситуации, как укачивание в дороге.1. Старайтесь садиться на переднее сидение машины, рядом с водителем и старайтесь смотреть на отдалённые неподвижные предметы (линию горизонта или гору). Если поездка на корабле или пароходе, то самое «не укачиваемое» пространство - в середине судна. В самолёте - это места между крыльями.2. Перед длительной поездкой поешьте что-нибудь легкоусвояемое и примите препарат для устранения укачивания. Очень хорошее гомеопатическое средство «Авиа-море» или аэрон. Выпить эти препараты необходимо за некоторое время до отправки в дорогу. Не отправляйтесь в путешествие на голодный желудок, этим вы только усугубите ситуацию.Держите наготове приятные на вкус кисло-сладкие фрукты: яблочко, дольку мандарина, лимона или кусочек груши. Мятные таблетки, жевательная резинка и прохладная свежая вода также могут помочь при укачивании в дороге.3. Не укачивает в дороге, если вы сидите лицом по направлению движения. Глядите вдаль, избегайте фокусировать взгляд на близкие мелькающие объекты.4. Избегайте духоты в салоне автомобиля или в каюте корабля - включите свою вентиляцию, приоткройте окно.5. Если вас укачивает в дороге - старайтесь не читать книг, не смотреть в экраны мобильников и мониторы ноутбуков. Можно подремать или отвлечься на приятные разговоры с попутчиками, послушайте приятную музыку.6. Как только почувствуете, что вас начинает укачивать в дороге, попробуйте сделать себе точечный массаж. Указательным пальцем помассируйте область над мочкой уха и точку посередине запястья, примерно на расстоянии 3 пальцев от складки вверх по руке.6. При подходящем случае старайтесь тренировать свой вестибулярный аппарат. Качели и батут вполне подходящие «тренажёры». А также плавание, танцы, лёгкий бег, баскетбол, волейбол и футбол - отличные помощники с укачиванием в дороге.