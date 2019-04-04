Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки

Что хуже всего для организма.Медики назвали ТОП-5 привычек, которые негативным образом отражаются на состоянии здоровья человека. Эксперимент по выявлению пагубных для организма пристрастий продолжался учеными в течение более чем 30 лет, вовлекая порядка 118 тысяч человек.Среди первых “вредителей” оказалось чрезмерное употребление человеком сахара. Переизбыток последнего грозит проблемами с сердечно-сосудистой системой.На втором месте в списке опасных привычек оказалась любовь к газированным напиткам. Тройку представляющих угрозу пристрастий закрывает наличие в рационе вредных продуктов питания, включая белый хлеб.Еще одной вредной привычкой выступает курение, поскольку в долгосрочной перспективе грозит развитием ряда недугов. Среди последних находятся онкология, диабет, также повышается риск инсульта.В современном мире серьезную опасность представляет малоподвижность общества. Чтобы сократить угрозу, нужно тщательно следить за собственным рационом и не забывать о физических нагрузках.