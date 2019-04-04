Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки
Медики назвали ТОП-5 привычек, которые негативным образом отражаются на состоянии здоровья человека. Эксперимент по выявлению пагубных для организма пристрастий продолжался учеными в течение более чем 30 лет, вовлекая порядка 118 тысяч человек.
Среди первых “вредителей” оказалось чрезмерное употребление человеком сахара. Переизбыток последнего грозит проблемами с сердечно-сосудистой системой.
На втором месте в списке опасных привычек оказалась любовь к газированным напиткам. Тройку представляющих угрозу пристрастий закрывает наличие в рационе вредных продуктов питания, включая белый хлеб.
Еще одной вредной привычкой выступает курение, поскольку в долгосрочной перспективе грозит развитием ряда недугов. Среди последних находятся онкология, диабет, также повышается риск инсульта.
В современном мире серьезную опасность представляет малоподвижность общества. Чтобы сократить угрозу, нужно тщательно следить за собственным рационом и не забывать о физических нагрузках.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил penal в категорию Разное
Добавить комментарий