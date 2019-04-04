Этот вид алкоголя способствует похудению

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Сам алкоголь не вызывает большого аппетита.Исследователи из США рассказали о способе сброса лишнего веса при помощи алкоголя.Ученые нашли специальный сахар, который сжигает обычный в крови. Он содержится в текиле. Более того, сам алкоголь не вызывает большого аппетита, что позволяет активно сбрасывать вес.Стало известно, что естественный подсластитель агавин, который входит в листья агавы, положенные в основу текилы, не увеличивает уровень сахара в крови. Поэтому, его можно использовать в качестве легкого подсластителя, поскольку он является высокорастворимым сахаром с низким гликемическим индексом. Кроме того, агавин обладает нейтральным вкусом.Продукты с низким гликемическим индексом защищают нас от голодных спазмов и, как следствие, от переедания. А значит, текила может помочь есть меньше, сохраняя чувство сытости на более продолжительный срок. Отметим, что пока что эксперименты проводились лишь на лабораторных мышах. Выяснилось, что употреблявшие большое количество продуктов с агавином животные демонстрировали меньший аппетит, по сравнению с теми, кто его не получал.