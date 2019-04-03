Диетологи подсказали, как убрать "пивной" живот

При каких условиях он появляется.Ученые рассказали, что такое пивной живот, при каких условиях он появляется и как от него избавиться. По мнению специалистов, прямой взаимосвязи между ожирением и употреблением пива нет, однако этот хмельной напиток не стоит сбрасывать со счетов.В обществе бытует ошибочное мнение о том, что в пиве присутствует большое количество калорий, вследствие употребления которых и появляется так называемый пивной живот, однако эксперты подсчитали, что в 100 граммах этого напитка содержится не более 40 ккал, а например, в таком же количестве молока их количество достигает примерно 60 ккал. В случае если выпить сразу 2 литра пива, добавить к нему съеденные орешки, сухарики и чипсы, а также завтрак, обед и ужин, то количество калорий получится значительным. При этом не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что алкоголь способен усиливать аппетит. Ученые из Великобритании подсчитали, что один стакан пива с закуской добавляет по 200 килокалорий.При этом информация о том, что пиво способно изменить гормональный фон, заявили специалисты, ошибочно. Подобное утверждение имеет скорее психологическую цель, воздействовать на привычки употребляющих хмельной напиток людей. Впрочем, ученые соглашаются, что пиво, снижает уровень тестостерона. Как показало проведенное исследование, количество гормона снижается почти на 12%, если употреблять напиток на протяжении 6 недель. Как следствие, у мужчин могут проявиться признаки формирования женской фигуры.Чтобы избавиться от пивного живота следует исключить из рациона все спиртные напитки, начать контролировать количество калорий и обязательно заняться спортом.