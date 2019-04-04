Медики назвали оптимальную дозу воды для здорового человека

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Оказывается, воды может быть много.Эксперты рассказали о пагубном влиянии воды на здоровье организма. Отмечается, что почки в состоянии обрабатывать 800-1000 мл воды в час.Если ее больше, то данный орган не справляется. Из организма выходят полезные витамины и элементы.Также повышение уровня воды в организме может спровоцировать водяное опьянение. Это очень опасный процесс, он повышает уровень кровяного давления в мозге. Это повышает риск его повреждения.Также если человек регулярно употребляет много жидкости, почки перестают «экономить» и ее специальные канальцы, созданные для реабсорбации, со временем приходят в негодность и перестают выполнять функцию хранилища.Когда же человек остается без воды, почки не могут насыщать организм той жидкостью, которую они сэкономили. Это провоцирует обезвоживание.