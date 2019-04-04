Стало известно, как похудеть, употребляя жиры

Новая диета.Можно ли похудеть, употребляя до 70% жиров ежедневно? Как оказалось – да! Именно такой принцип питания предлагает ставшая популярной в последнее время кето-диета. Ее приверженцы утверждают (да и диетологи подтвердят), что за пару месяцев можно сбросить 10–15 кг. Но так ли это просто?Кето-диета была разработана в 1923 году доктором Расселом Уайлдером для лечения эпилепсии. Эта лечебная низкоуглеводная система питания также хорошо зарекомендовала себя в комплексной терапии болезни Альцгеймера и даже некоторых видов рака. Врачи также отметили, что в ходе кето-терапии существенно уменьшается вес. Эту особенность кетогенной диеты стали широко использовать лишь в последние несколько лет.Цель кетогенной диеты – не просто ограничить углеводы в рационе, а перевести жизнедеятельность организма на альтернативное «топливо». Большую часть энергии мы получаем из углеводов. Но пока организм черпает силы из глюкозы, жиры, которые мы едим, благополучно откладываются про запас. Однако наш организм невероятно адаптирован к тому, что мы едим. Поэтому, ограничивая потребление углеводов, мы заставляем его добывать энергию из жиров, а не хранить их. Кето-диета должна привести тело в метаболическое состояние, известное как кетоз – образование кетонов, которые вырабатываются печенью при расщеплении жиров. И если увеличить потребление жира и уменьшить углеводы, в конце концов организм начнет использовать кетоны в качестве первичного источника энергии.Сложности переходного периодаПерейти на новое «топливо» организму непросто. Ведь мы обладаем целым арсеналом ферментов, готовых к процессу расщепления углеводов и использования их в качестве энергии, но имеем лишь несколько ферментов для преобразования жиров. Когда же телу приходится иметь дело с недостатком глюкозы и увеличением количества жиров, ему нужно время для создания новых ферментов. Пока организм переходит в кетогенное состояние, он, естественно, будет использовать то, что осталось от глюкозы, вытягивая гликоген из мышц и других органов, что далеко не ­безболезненно.В первую неделю многие из тех, кто решил сесть на кето-диету, испытывают так называемый «кето-грипп», симптомами которого являются головная боль, умственная заторможенность, головокружение, тошнота, физическая слабость.Такие симптомы могут держаться первые 7–8 дней – пока тело не адаптируется и не сможет полностью использовать жир в качестве основного источника энергии. После того, как организм войдет в состояние кетоза, исчезает чувство голода, появляются ясность ума, сила, энергия и… запах ацетона. Этот не самый приятный аромат, исходящий от тела, изо рта и мочи – наиболее характерный признак начавшегося кетоза!Большинство блюд кето­диеты должны содержать белковый продукт, разрешенные овощи и большую часть жира. Кроме того, в день необходимо выпивать 3–3,5 л воды. Однако составлять меню лучше с помощью профессионального диетолога. Это поможет правильно перейти в состояние кетоза и минимизировать побочные эффекты.Побочные эффектыДаже когда период адаптации позади, у приверженцев кето-диеты могут проявляться различные неприятные симптомы. Вот несколько наиболее распространенных побочных эффектов, которые могут сопровождать кетогенную диету.• Запах ацетона. Избыток производных жира выводится организмом, поэтому появляется этот запах.• Частые мочеиспускания. Кето-диета – естественный мочегонный механизм.• Сухость во рту. Усиление мочеиспускания приводит к сухости во рту и повышенной жажде.• Судороги в ногах. Обычно это происходит утром или ночью. Это признак того, что в организме недостает минералов, в частности магния.• Запор. Наиболее распространенными причинами запора являются обезвоживание и недостаток клетчатки.• Проблемы с печенью. С таким большим количеством жира может справиться только абсолютно здоровая печень.• Проблемы с почками. Почки помогают метаболизировать белок, а кето-диета может перегружать их. В настоящее время рекомендуемое потребление белка составляет в среднем 46 г в день для женщин и 56 г для мужчин.• Учащенное сердцебиение. Может быть вызвано дефицитом калия.Все эти проблемы лучше решать с помощью врача. Он может посоветовать употреблять больше жидкости и соли. А также минеральные добавки калия и магния, витамины В и С. А возможно, данный рацион питания вообще окажется под запретом по состоянию здоровья.Строго противопоказано!Кето-диета категорически противопоказана диабетикам. Наличие в крови кетоновых тел ухудшает самочувствие и даже чревато летальным исходом. Нельзя практиковать диету людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.Недостаток глюкозы также влияет на людей, чья профессия связана с усиленной мозговой активностью и умственной деятельностью. Снижается концентрация внимания, повышаются утомляемость и сонливость.Поэтому не стоит кардинально менять свой рацион, даже если очень хочется похудеть, не посоветовавшись с врачом. Ведь кетогенная диета очень далека от сбалансированного питания.Что употреблять в пищуКето-диета характеризуется высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. Следует ежедневно употреблять эти питательные вещества в следующей пропорции: 70% жиров, 25% белков, 5% углеводов.Основная задача при кето-диете – ограничить углеводы. То небольшое количество, которое допустимо, рекомендуют получать в основном из овощей, орехов и молочных продуктов.Запрещенные продукты: все виды хлеба и выпечки, макаронные изделия, каши, сахар, мед, фрукты, корнеплоды (картофель, морковь, свекла), лук, чеснок, кукуруза.Основа рациона: мясо, рыба, морепродукты, сало, яйца, сливочное и растительные масла, сметана, твердые сыры, орехи, семечки, все виды капусты, листовые овощи, авокадо и ягоды, молоко и кисломолочные продукты (не обезжиренные), как подсластитель можно использовать стевию.Примерное менюВ ежедневном рационе должно содержаться 2200 килокалорий, и он может выглядеть следующим образом.Завтрак: 3 вареных или жареных яйца, 50 г твердого сыра, пассерованный на сливочном масле (20 г) шпинат (50 г), кофе.Обед: авокадо, 200 г запеченного или жаренного на растительном масле куриного филе (можно использовать говядину или свинину), 25 г твердого сыра, 100 г тушенной в сметане брокколи.Полдник: 25 г орехов, горсть ягод.Ужин: 150 г морской рыбы, запеченной с растительным маслом, 30 г печени трески, 50 г листьев салата, заправленных оливковым маслом.Второй ужин: 100 г натурального творога.