Названы продукты, позволяющие ускорить рост волос

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Многие люди хотят длинные волосы, однако на них влияют многие факторы: здоровье, возраст, генетика и питание.Конечно, на генетику повлиять мы не можем, однако свой рацион изменить не так уж и сложно. Для того, чтобы состояние волос улучшилось, достаточно добавить всего несколько продуктов в свой рацион.АвокадоАвокадо - это вкусный, питательный и отличный источник полезных жиров. Также в нем содержится витамин Е, который может способствовать росту волос. Как и витамин С, витамин Е - это антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы. В одном исследовании у людей с выпадением волос наблюдалось увеличение роста волос на 34,5% после приема добавки витамина Е.ОрехиОрехи содержат различные питательные вещества, которые могут способствовать росту волос. Например, 30 грамм миндаля - это 37% необходимой ежедневной нормы витамина Е. Орехи также содержат много витаминов группы В, цинка и незаменимых жирных кислот. Дефицит любого из этих питательных веществ связан с выпадением волос.РыбаЖирная рыба содержит много жирных кислот омега-3, которые связаны с ростом волос. Исследование, проведенное на 120 женщинах, показало, что прием добавок, содержащих омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также антиоксиданты, снижает выпадение волос и повышает их плотность. Другое исследование показало, что прием добавки с рыбьим жиром значительно уменьшал выпадение волос и увеличивал рост волос у женщин с ломкими волосами.КреветкиКреветки - моллюски, богатые многими питательными веществами, которые могут способствовать росту волос. Например, креветки являются отличным источником белка, витаминов группы В, цинка, железа и витамина D. В порции креветок из 100 грамм содержится 38% ежедневной нормы витамина D.