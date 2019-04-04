Развенчанны мифы о старческом слабоумии
Ежегодно в мире все больше и больше людей становятся жертвами старческого слабоумия. Очень важно знать как можно больше информации об этом заболевании.
Самые распространенные мифы о старческом слабоумии:
Болеют только пожилые люди
Действительно, чаще всего слабоумие начинает развиваться после 65 лет, однако существуют ранние виды деменции, которые встречаются уже после 30 лет.
Старческое слабоумие равно смертному приговору
К сожалению, эта болезнь неизлечима. Но пациенты со слабоумием могут прожить еще достаточно долгую жизнь - от 5 до 20 лет. Учитывая то, что, чаще всего, этот диагноз ставится на последнем этапе жизни - это достаточно продолжительный срок.
Нет малейшей надежды на восстановление
Это не совсем так. При ранней диагностике и правильно подобранном лечении симптомы этой болезни возможно купировать. Не полностью, но достаточно для того, чтобы продолжать вести более-менее привычный образ жизни.
Виной всему наследственность
На самом деле, наследственность - не самый решающий фактор в этом вопросе. Куда важную роль играет образ жизни и перенесенные ранее заболевания (травмы головы, гипертония и сахарный диабет).
Мужчина и женщина имеют равные шансы заболеть
Увы, но больше шансов стать жертвой слабоумия именно у женщин. Скорее всего, это связано со снижением количества эстрогена, хотя точного ответа наука пока дать не может.
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