Как очистить организм от шлаков и похудеть в домашних условиях

Эксперт назвал действенные методы очищения от шлаков в домашних условиях.Травяные настои и бурый рис действенно и эффективно, а главное безопасно, очистят организм от шлаков и токсинов.Немало методов очистки организма от шлаков, в том числе медикаментозный и с помощью голодания, может быть крайне опасным для здоровья. Потому если вы решили избавится от токсинов, стоит поговорить со свои врачом, в ином случае – использовать исключительно мягкие и безопасные методики. К примеру, очень приятным и действенным является метод очистки организма с помощью лечебных трав.Прежде всего, заморозьте чистую минеральную воду, подержите денек в морозилке и дайте растаять.В талую воду добавляем пять столовых ложек молодой хвои, пару ложечек луковой шелухи и столько же плодов шиповника. Кипятим все это в течении 10 минут и, не процеживая, оставим настаиваться на ночь.«Утром поставьте смесь на огонь и кипятите в течение десяти минут. Затем оставьте отвар на ночь. Ну а со следующего дня можно начинать пить это целебное средство – в течение всего дня (в идеале с интервалом в полтора-два часа) по одной столовой ложке.Этот простой рецепт идеально «подстегивает» защитные силы организма, запускает механизм самоочищения, выводит осевшие токсины», - рассказывает специалист.Отлично зарекомендовал себя и такой рецепт – в литр чистой воды добавляем жменю высушенного и измельченного корня лопуха. Кипятим 10 минут на большом огне, потом провариваем на медленном огне, добавляя по столовой ложке лугового клевера лугового, бузины черной и мяты перечной.Дайте отвару остыть, процедите и пейте в течение недели по трети стакана минут за 30 до еды. В течении следующих 7 дней – дважды в день, следующие 7 дней – один раз в день, с утра натощак.Отложение солей в современном мире очень «помолодело», теперь этим страдают даже очень молодые люди. Вывести все отложения из организма полностью нельзя, но помочь организму с ними справляться, - вполне реально. Нам понадобится настоящий бурый рис, такой как едят в странах Востока, а не рафинированный, который продается в наших магазинах. Впрочем, найти его не проблема в больших супермаркетах и специализированных магазинах экзотической кухни.Кроме того, бурый рис – отличное средство для нормализации веса, улучшения обмена веществ и от отеков. Для этого ежедневно на завтрак нужно съедать вымоченный за ночь (не варенный) рис, а в течении дня отказаться от потребления соли, жареного и копченого. И так – в течение 3 недель.