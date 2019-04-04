Врачи подсказали, что делать если укусил клещ

Начало весны сопровождается первым сезоном активности клещей. Они могут подстерегать тебя в парке во время прогулки или в лесу на пикнике, поэтому очень важно знать, как предоставить первую помощь пострадавшим от их укуса.

Немедленно обратись за помощью в ближайший медпункт. Там вам смогут оказать квалифицированную помощь: удалят клеща, обработают место укуса и дадут рекомендации по дальнейшему уходу за раной.

Если же такой возможности нет, попытайся справиться сама:

Медленно вытяни клещ вместе с хоботком, аккуратно пошатывая его из стороны в сторону пальцем, обмотанным салфеткой или пинцетом;

После удаления клеща, смажь место укуса антисептическим раствором;

Остатки насекомого вытяни стерильной иглой, затем помести его останки в чистый стеклянный сосуд (флакон, пробирку и т.д.), плотно закрой крышкой и, при первой возможности, доставь его в ближайшую лабораторию для изучения клеща на наличие борелиоза.

Тщательно вымой руки;

Следующие две недели регулярно измеряй температуру тела. При повышении - обязательно обратись к врачу.
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Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни

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