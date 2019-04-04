Врачи подсказали, что делать если укусил клещ

Начало весны сопровождается первым сезоном активности клещей. Они могут подстерегать тебя в парке во время прогулки или в лесу на пикнике, поэтому очень важно знать, как предоставить первую помощь пострадавшим от их укуса.Немедленно обратись за помощью в ближайший медпункт. Там вам смогут оказать квалифицированную помощь: удалят клеща, обработают место укуса и дадут рекомендации по дальнейшему уходу за раной.Если же такой возможности нет, попытайся справиться сама:Медленно вытяни клещ вместе с хоботком, аккуратно пошатывая его из стороны в сторону пальцем, обмотанным салфеткой или пинцетом;После удаления клеща, смажь место укуса антисептическим раствором;Остатки насекомого вытяни стерильной иглой, затем помести его останки в чистый стеклянный сосуд (флакон, пробирку и т.д.), плотно закрой крышкой и, при первой возможности, доставь его в ближайшую лабораторию для изучения клеща на наличие борелиоза.Тщательно вымой руки;Следующие две недели регулярно измеряй температуру тела. При повышении - обязательно обратись к врачу.