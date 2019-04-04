Медики назвали продукты, портящиеся от повторного разогревания
Специалисты называют продукты, которые нельзя повторно нагревать. Это негативно влияет на здоровье. В первую очередь речь идет о свекле. Повторная термическая обработка вареной свеклы полностью лишает овощ витаминов.
Такая же история с мясом. При вторичной термической обработке в нем уничтожаются легкоусвояемые белки, присутствие которых как раз и делает этот продукт полезным. При нагревании этот продукт их лишается и становится тяжелоусваевым. Нельзя повторно греть и грибы. Их употреблять после этого опасно.
Повторное нагревание яиц еще более опасно. Ведь это не только забирает полезные элементы,но заставляет создание канцерогенов и токсинов.
Последним продуктом является картофель. В нем содержится крахмал, который уничтожается при нагревании. А это самая питательная часть картофеля.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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