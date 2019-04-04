Врачи рассказали, как рыжий цвет волос влияет на здоровье

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Рыжие люди более предрасположены к одним болезням и менее - к другим.Эксперты рассказали, какие особенности здоровья наблюдаются у рыжеволосых людей, являющихся носителями уникального гена. На планете граждан с таким цветом волос проживает около 2%.Как утверждают эксперты, рыжеволосые люди чаще сталкиваются с различными заболеваниями, в числе которых и онкология. Отчасти это связано с недостаточным содержанием меланина, способного защищать кожу от вредоносного внешнего воздействия.Из-за тонкой роговицы глаза обладателей рыжих волос быстрее пересыхают и и устают. Отличаются рыжеволосые и более низким болевым порогом, из-за чего дозы анестезии для них нередко приходится увеличивать.Впрочем, есть у рыжих волос и преимущества. Такие люди из-за хорошего “впитывания” кожей УФ реже страдают от рахита или артрита, а высокое содержание в организме эндорфинов делает рыжеволосых более жизнерадостными. Рыжие мужчины реже сталкиваются с заболеваниями простаты.