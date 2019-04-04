Диетолог рассказала об изменениях в организме, вызываемых сахаром

Чрезмерное употребление сахара вредит коже и суставам.Диетолог Светлана Фус рассказала, что постоянное и чрезмерное употребление сладостей и сахара вызывает быстрое старение организма.Сфетлана Фус объяснила, что «связано это с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма – коллаген и эластин».По словам диетолога, при длительном употреблении сахара избыток глюкозы, который накапливается в организме, взаимодействует с белками и начинается процесс неферментативного гликирования белков. Под его воздействием коллаген и эластин застывают, ломаются и перестают выполнять свои функции.«Это приводит к разрушению суставов, снижению эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди», – заявила Светлана Фукс.