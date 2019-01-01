Врачи рассказали еще один способ снизить давление без лекарств

Также полезно "сердечникам".Дневной сон благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы - выяснили исследователи из Соединенных Штатов Америки, научная работа которых показала, что у любителей поспать днем фиксируется в целом менее высокий уровень артериального давления.«Мнения представителей врачебного сообщества относительно положительных и отрицательных эффектов от дневного сна традиционно разнятся, однако наше исследование позволяет утверждать с полной уверенностью, что дневной сон снижает артериальное давление и защищает сердце от развития серьезных заболеваний», - говорят сотрудники Американского колледжа кардиологии.Масштабное исследование показало, что дневной сон можно рассматривать в качестве довольно эффективного средства для борьбы с высоким давлением.«Сон днем снижает давление не менее эффективно, чем, скажем, какие-то выраженные изменения в образе жизни. Это может быть, например, отказ от употребления чрезмерных объемом соли, или отказ от спиртных напитков», - говорят американские медики.Статистика, собранная среди нескольких сотен пациентов кардиологических клиник (их средний возраст составил шестьдесят два года), говорит о том, что риск инфаркта у любителей дневного сна ниже примерно на десять процентов.Это, как отмечают эксперты, весьма значительный показатель, то есть, дневной сон действительно можно рекомендовать людям, у которых есть проблемы с давлением.