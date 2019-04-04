Медики назвали норму шагов в день для здорового человека

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Сколько ходить, чтобы чувствовать себя хорошо.Учёные провели новое исследование, чтобы приблизиться к более конкретной цифре и выяснить, сколько и с какой скоростью нужно ходить, чтобы чувствовать себя хорошо.В исследовании, которое проводилось для взрослых в возрасте от 21 до 40 лет, каждый человек прошел серию тестов на беговой дорожке. Измеряя частоту сердечных сокращений, количество сожжённых калорий и скорость, учёные смогли вывести эти числа.Они говорят, что для хорошего самочувствия нужно ходить от 150 до 300 минут в неделю. Также они определили, что 100 шагов в минуту считается умеренной скоростью ходьбы, а 130 шагов в минуту - энергичной. То есть в день нужно ходить минимум 22 минуты и 2 тысячи шагов.Учёные отмечают, что 100 шагов в минуту - средняя скорость ходьбы человека, а это значит, что обычные прогулки могут приносить пользу для здоровья.