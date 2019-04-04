Врачи рассказали, как «спасти» заплесневелый хлеб

Когда его лучше выбросить.Ученые сообщили, что употреблять заплесневелый хлеб категорически опасно. Высока вероятность того, что можно получить заболевания органов дыхания, кожные высыпания, пищевые расстройства, а также аллергические реакции.«Самой опасной является черная и серая плесень, а цветная предупреждает, что продукт есть нельзя», - предупреждает микробиолог Светлана Чубатова.Чубатова сообщает, что плесень может вызывать астму, пневмонию, кожные высыпания и особенно «противопоказана» людям с ослабленным иммунитетом.Для спасения слегка заплесневелого хлеба, его можно обрезать, нож помыть и просушить, и поддать продукт термообработке, например, приготовить гренки или сухари. Если плесень образовалась внутри, то хлеб лучше выбросить.Вообще, хлеб не может долгое время находиться в теплом помещении и в плотно закрытом пакете.