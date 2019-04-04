Врачи рассказали, как «спасти» заплесневелый хлеб

Когда его лучше выбросить.

Ученые сообщили, что употреблять заплесневелый хлеб категорически опасно. Высока вероятность того, что можно получить заболевания органов дыхания, кожные высыпания, пищевые расстройства, а также аллергические реакции.

«Самой опасной является черная и серая плесень, а цветная предупреждает, что продукт есть нельзя», - предупреждает микробиолог Светлана Чубатова.

Чубатова сообщает, что плесень может вызывать астму, пневмонию, кожные высыпания и особенно «противопоказана» людям с ослабленным иммунитетом.

Для спасения слегка заплесневелого хлеба, его можно обрезать, нож помыть и просушить, и поддать продукт термообработке, например, приготовить гренки или сухари. Если плесень образовалась внутри, то хлеб лучше выбросить.

Вообще, хлеб не может долгое время находиться в теплом помещении и в плотно закрытом пакете.
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