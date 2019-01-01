Семь продуктов, которые не советуют диетологи

Чего не станет есть диетолог.Доктор наук и консультант по питанию Майк Расселл, известный своей способностью превращать сложные концепции питания в практические привычки для своих клиентов, в число которых входят профессиональные спортсмены и руководители крупных компаний, назвал 7 продуктов, которые, по его мнению, не станет есть нутрициолог и диетолог.Рисовые хлебцыОни, возможно, рекламировались как лучшая диетическая пища во времена увлечения обезжиренными продуктами в конце 1980-х и 1990-х, но не обманывайте себя. Рисовые хлебцы могут иметь гликемический индекс до 91 (чистая глюкоза имеет рейтинг 100). Что делает этот продукт опасным углеводом, который отправит ваш уровень сахара в крови на американские горки. Если вы хотите похудеть и едите этот продукт вместо хлеба, это не очень хорошее решение.Семь продуктов, которые не советуют диетологиОбезжиренная заправка для салатовОбезжиренные заправки для салатов - идеальный пример плохой еды. Салатная заправка - это, как правило, сочетание уксуса (который помогает контролировать уровень сахара в крови) и растительных масел (полных незаменимых жирных кислот и иногда антиоксидантов). Однако иррациональный страх перед диетическими жирами заставил продовольственные компании поработать с этой удачной смесью.Получившиеся в результате обезжиренные заправки для салатов содержат сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, эмульгирующие агенты и другие секреты пищевой науки, используемые для того, чтобы неестественное казалось привычным на вкус продуктом. Проще говоря, вы покупаете баночку с глутаматом натрия.Лучше заправьте салат натуральным оливковым и подсолнечным маслом или приготовьте домашний майонез.СейтанЭтот продукт родом из Азии - заменитель мяса для вегетарианских блюд. В отличие от многих заменителей мяса, сейтан не является производным от сои, а полностью сделан из пшеничного глютена. Пшеничный глютен, в свою очередь, - это высокоаллергенный белок, который содержится в небольших количествах в продуктах на основе пшеницы. Диетолог высказывает опасение, что частое употребление этого белка может спровоцировать развитие более тяжёлой аллергии или непереносимости глютена.Семь продуктов, которые не советуют диетологиМясо акулыСоотношение риска и пользы употребления в пищу рыбы (преимущество жиров омега-3 по сравнению с риском наличия в рыбе ртути) обычно плюсуется в пользу жиров омега-3 и их невероятного воздействия на здоровье. Мясо акулы, увы, исключение. Несмотря на то, что содержание омега-3 в этом мясе аналогично тунцу, мясо акулы содержит почти в три раза больше ртути.Лосось - ваш лучший выбор, чтобы пополнить организм омега-3 жирами. Кроме ранее известных достижений этого элемента, недавно учёные доказали, что омега-3 уменьшает симптомы астмы.Семь продуктов, которые не советуют диетологиИзделия из искусственно обогащённых зерновыхК сожалению, это исключает большинство углеводов на полках супермаркетов. Изделия из зерновых включают некоторые сухие завтраки, мюсли, кранчи, макаронные изделия и рисовые продукты, которые были очищены, а естественные волокна, витамины и минералы были удалены.Затем, чтобы восполнить эти важные компоненты, производители заменяют их синтетическими волокнами, витаминами и минералами, которые были первоначально удалены. Есть предложение: чтобы похудеть и быть здоровым, просто ешьте настоящие цельнозерновые каши и натуральные продукты в первую очередь.Семь продуктов, которые не советуют диетологиСладкие напиткиЕсли вы можете исключить из своего рациона лишь одну позицию из этого списка, это должны быть подслащённые напитки. Пустые калории только увеличивают вашу талию, не предлагая никакого чувства сытости. Кроме того, простые углеводы отлично справляются с понижением уровня хорошего холестерина и повышением уровня триглицеридов (два фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний). Употребление сладких напитков также затрудняет восстановление организма после тренировок.Вместо этого, потянувшись за банкой содовой или подслащённым чаем, выберите бутылку обычной воды.Семь продуктов, которые не советуют диетологиШлифованная кукурузная крупаСамый неожиданный продукт в этом списке, которым нас кормят с детского сада. Доктор Рассел утверждает, что это гиперрафинированная углеводная крупа, которая содержит небольшое количество клетчатки и не включает незаменимых жиров. Кукурузной крупе не хватает естественного вкуса, и мы добавляем сливочное масло, сливки, сыры и различные заправки.А соединение простых углеводов и насыщенных жиров не очень полезно для нашего здоровья, особенно для кровеносных сосудов.