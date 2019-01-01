Назван самый полезный фрукт для диабетиков

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Рекордсмен по питательности.Как только не называют авокадо! И «аллигаторовой грушей», и «коровой бедняков», и «лесным маслом». И это не удивительно, ведь форма этого невзрачного на вид плода действительно напоминает грушу, кожура – кожу аллигатора, а по питательности и содержанию жира авокадо уверенно конкурирует с непостной говядиной.Десятилетиями понятия «здоровая пища» и «пища с низким содержанием жира» были практически синонимами. Но научные данные свидетельствуют, что жир жиру – рознь, а продукты, содержащие моно- или полиненасыщенные жиры, не только не вредны, а просто необходимы человеку. В этом смысле авокадо – суперпродукт, а точнее – суперфрукт, ведь хотя по химическому составу и вкусовым качествам он сильно напоминает овощ, но с точки зрения ботаники безусловно является фруктом.Рекордсмен по питательностиВ 100 г мякоти плода авокадо – от 160 до 218 ккал, в зависимости от сорта, и от 15 до 30 г жира. Для сравнения, в банане – всего 95 ккал и 0,5 г жира. Казалось бы, фрукт такой калорийности должен представлять серьезную угрозу для фигуры и сердечно-сосудистой системы человека. Однако авокадо относят к диетическим продуктам. В первую очередь потому, что в нем очень мало углеводов – всего 7 г, против, например, 22 г в 100 г мякоти банана. Кстати, практически полное отсутствие сахаров делает авокадо идеальным фруктом для людей, страдающих сахарным диабетом.Ближайшие биологические родственники авокадо – не экзотические фрукты, как можно было бы предположить, а одни из самых распространенных пряностей – лавровый лист и корица. Все они относятся к семейству лавровых.Во-вторых, 64% всех его жиров приходятся на долю жиров мононенасыщенных, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (входящего в состав липопротеинов низкой плотности) в крови и уменьшают риск развития сердечного приступа и инсульта.Сплошная пользаАвокадо – универсальный источник витаминов и минералов, которые не так уж часто одновременно встречаются в продуктах питания. В мякоти его плодов присутствуют витамины А, С, Е, К, а также практически все витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6 и В9).Особенно богаты плоды авокадо калием, помогающим контролировать артериальное давление и сердечный ритм, и клетчаткой, которая составляет примерно 7% от общего веса плода. Один авокадо в день покрывает более четверти суточной дозы клетчатки, помогает ускорить метаболизм и способствует похудению.Благодаря присутствию в плодах авокадо таких антиоксидантов, как витамины С и Е, при регулярном употреблении их в пищу организм лучше сопротивляется инфекциям и успешнее противостоит воспалительным процессам в органах и тканях.Также в авокадо содержатся каротиноиды лютеин и зеаксантин, единственные из 600 встречающихся в природе каротиноидов, которые могут накапливаться в сетчатке глаз. Эти антиоксиданты защищают наши органы зрения от вредного воздействия ультрафиолета, способствуют предотвращению развития катаракты и являются прекрасной профилактикой возрастных дегенеративных изменений сетчатки.Мягкая, маслянистая, с неярким запахом и характерным слегка ореховым вкусом мякоть бывает только у спелых плодов. Определить спелость авокадо на глаз, скорее всего, не получится – у сортов с зеленой кожурой последняя никак не изменяет цвет по мере поспевания фрукта.Только взяв плод в ладонь и оценив его твердость и упругость, можно судить о спелости. Спелый авокадо должен буквально чуть-чуть поддаваться под рукой. Если он тверд и совершенно не проминается под пальцами, плод еще незрел, а если от легкого надавливания образуются хорошо заметные вмятины – перезрел.Не рекомендуется хранить авокадо в холодильнике. Там он практически не дозревает и остается твердым.При покупке лучше отдавать предпочтение недозревшим плодам. Авокадо легко дозреет в домашних условиях, если положить его на пару дней в бумажный пакет и хранить при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс созревания, в пакет с авокадо можно поместить яблоко или банан. Тогда спелый плод вы получите уже через сутки.Из авокадо можно приготовить практически все – от десертов до супов, но чаще всего этот фрукт используется в свежем виде для приготовления салатов, соусов и закусок. При термической обработке во вкусе авокадо появляется горчинка, что не всем нравится.Самое распространенное в мире блюдо из авокадо – гуакамоле. Этот мексиканский соус готовится из пюрированной мякоти авокадо, помидоров, кинзы, острого перца, сока лимона или лайма и соли. Блюда из авокадо, как правило, не готовят заранее, лучше ими лакомиться сразу после приготовления. Мякоть разрезанного плода авокадо, окисляясь, очень быстро темнеет. Чтобы избежать этого, нужно сразу сбрызнуть ее лимонным соком.