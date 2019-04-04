Эти способы укрепления иммунитета считаются устаревшими

Что уже не актуально.Медицинские специалисты назвали устаревшие методы лечения, которые на сегодняшний день не являются эффективными. Ранее популярные способы укрепления иммунитета уже считаются врачами запрещенными и вредными.На первом месте в списке устаревших методик оказалось лечение простуды витамином C.Это средство было популярно еще в 70-х годах XX века, однако позже ученые рассказали об отсутствии эффективности. Микроэлемент только укорачивал продолжительность болезни у взрослых на 8%.На вторую позицию в рейтинге эксперты добавили банки, которые применялись для лечения пневмонии и бронхита. Данная процедура противопоказана пациентам, страдающим от проблем с сердцем и аутоиммунных нарушений.Третье место досталось горчичникам, оказывающим только раздражающее действие из-за аллергенов.Медики считают устаревшим применение анальгина в качестве жаропонижающего препарата. При неправильном употреблении он может нанести вред здоровью, провоцируя снижение количества лейкоцитов в крови.В списке также оказалось использование мышьяка для зубов и сосудосуживающих лекарственных средств при насморке.