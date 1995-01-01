Медики определили самый эффективный способ похудения

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Ученые сравнили эффективность диет и упражнений.Ученые Колорадского университета сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом и назвали наиболее эффективный способ похудеть.Специалисты сравнили количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне, а также проанализировали данные у людей с нормальным весом и избыточным. Для этого они использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении воды организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. Такой способ является гораздо более надежным, чем использование опросников и дневников питания.В результате ученые пришли к выводу, что для снижения и поддержания веса гораздо эффективнее выбирать активные нагрузки, а не диеты. В первом случае человек будет потреблять почти столько же калорий, сколько при ожирении, однако и расходоваться они будут быстрее. Благодаря этому удается избежать возвращения лишнего веса.Американские ученые назвали ожирение главной причиной резкого роста заболеваемости раком у молодых людей в США. Исследователи выяснили, что с 1995-го по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором риска, стали возникать чаще среди женщин и мужчин младше 50 лет.