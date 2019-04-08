Эти симптомы болезней сердца лучшие не игнорировать

Важные симптомы.Сердечные заболевания не всегда дают о себе знать болью в груди. Есть проявления, которые обычно люди игнорируют до тех пор, пока ситуация не становится критической."Любые симптомы, возникающие при самой незначительной физической нагрузке и исчезающие в состоянии покоя, могут указывать на проблемы с сердцем. Особенно внимательными следует быть людям из группы риска. Это те, кто ведет сидячий образ жизни, курит, имеет высокий холестерин, гипертонию, диабет, избыточный вес, родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - цитирует кардиолога из Массачусетской больницы общего профиля при Гарвардской медицинской школе доктора Рэндалла Зусмана Harvard Health Publishing.О нарушении работы сердечно-сосудистой системы свидетельствуют следующие симптомы:1. Постоянная усталость. Может возникать в случае, если сердечная мышца не получает достаточно кислорода и питательных веществ. Также является одним из симптомов сердечной недостаточности - состояния, при котором сердце начинает хуже качать кровь.2. Непонятная боль в различных частях тела. Когда кровоснабжение сердечной мышцы нарушается, сердце начинает "плакать от боли". Эта боль не всегда ощущается в груди. Она может отражать в плечо, руку, челюсть, спину или даже живот.3. Одышка. "Если вы прошли пять лестничных пролетов, одышка будет нормальным явлением. Но если вы поднялись на 10 ступенек вверх и у вас уже перехватило дыхание, это может указывать на проблемы с сердцем", - предупреждает доктор Зусман.4. Отек ног. Может быть признаком сердечной недостаточности. При этом боли отеки вызывать не будут, ближе к вечеру примутся увеличиваться. Кожа на ногах станет синюшного цвета. Если нажать на пораженную зону пальцем, то след от него исчезнет не сразу.5. Ускоренное сердцебиение. Насторожить должно в случае, если возникло внезапно, без всяких на то причин.