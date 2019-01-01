Комаровский рассказал, какое влияние оказывает аскорбиновая кислота на детский организм

Аскорбиновая кислота, аскорбинка, витамин С - эти слова неоднократно слышит каждый взрослый человек.Мало кто знает, зачем она нужна организму, но народная молва и телевизионная реклама утверждают, что витамин С «очень укрепляет иммунитет».Как следствие - взрослые мамы и папы, по своей инициативе или насмотревшись телевизора, кормят детей аскорбиновой кислотой. О том, почему это - плохой ход, и к чему в следствии может привести, доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram.Информация:дефицит витамина С приводит к расшатыванию и выпадению зубов, набуханию и кровоточивости десен, медленному заживлению ран - все это основные симптомы цинги - заболевания, связанного с нехваткой или отсутствием аскорбиновой кислоты;потребность в витамине С значительно увеличивается в холодное время года, при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях вообще и при диарее в частности;дефицит витамина С может сопровождаться анемией;аскорбиновая кислота разрушается при нагревании. Это создает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают);Основное показание к лечебному применению аскорбиновой кислоты - цинга.Никакого другого лечебного действия у витамина С нетЧтобы не допустить дефицита витамина С, следует использовать не таблетки, а свежие, термически не обработанные овощи, фрукты, ягоды;Иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью;До настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения множества болезней. Эффективность такого лечения не доказана;Доказано, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках.