Диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть

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Названные диетологом продукты могут вызвать брожение и вздутие при разных факторах.Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко назвала идеальным ужином термически обработанные овощи.А вот свежие овощи вызывают процесс брожения в организме, нарушают пищеварение и, как следствие, могут мешать процессу похудения."Теория про брожение говорит, что овощи свежие вечером нельзя есть, потому что будут бродить и будут мешать похудению, правильному пищеварению и правильному усвоению. А вот если их есть термически обработанными, они не будут давать такой реакции и процесс брожения сведется на минимум", - отметила она.Усенко привела список продуктов, мешающих похудеть:- сырые белокочанная и квашеная капуста, картофель, томаты, горох, фасоль, лук, чеснок усиливают газообразование;- цитрусовые, бананы, виноград, груши, яблоки, персики, абрикос, чернослив- натощак приводят к сильному метеоризму;- белый и чёрный хлеб, пироги, сдоба;- куриные и перепелиные яйца в виде омлета или яичницы;- свежее молоко, сыр, кефир, простокваша, домашнее сливочное масло;- сахар и различные кондитерские изделия;- газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки, кисели.Ранее консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как привести тело в форму за месяц без диет и голодовок.