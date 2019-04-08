Медики перечислили продукты, которые опасно есть больным раком

Какие продукты нельзя есть больным раком - рассказали врачи.Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что онкобольным людям нужно исключить из рациона сахар, поскольку рак его "любит".Глюкоза питает раковые клетки, наполняет энергией и способствует их распространению по организму, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".По словам собеседницы, состояние людей, больных раком, также ухудшает жареная пища и продукты, которые стимулируют воспаления, в частности, те в которых есть омега-6 жирные кислоты (ряд масел - подсолнечное, кукурузное и соевое)."Основу рациона онкобольных должны составлять легкоусвояемые продукты с большим количеством фитонутриентов (биологически активные компоненты - ред.), то есть фитонутриентов, которые содержатся в продуктах растительного происхождения: ягоды, зелень, орехи, семена, а также специи, в частности, куркума, имбирь, чеснок, лук", - отметила эксперт.Врач добавила, что больным раком стоит есть продукты, которые улучшают детоксикационную функцию печени - брокколи, свежую капусту. Также больным раком стоит включит в рацион красную капусту, фиолетовый лук и тыкву.