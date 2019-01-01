Стало известно, чем чревата гиперактивность ребенка

Доктор Комаровский рассказал, чем чревата гиперактивность ребенка.«Сколько можно бегать ребенку, что бы это ему не навредило? Речь идет о ребенке трех лет». - задали вопрос Евгению Олеговичу.Вот что думает по этому поводу доктор:«Вы должны знать, что с силой воли у дитя в три года очень плохо. Ребенок в три года никогда не будет заставлять себя бегать, если ему это плохо. Если ребенок бегает, прыгает и скачет, если при этом он не предъявляет маме жалоб, то это значит, что вам страшно повезло с ребенком. Вместо того, чтобы вредить своему организму, сидя перед телевизором, он развивает мышцы, кости, связки, суставы и это очень полезно.На самом деле, есть очень интересный критерий, который позволяет родителям оценивать, нормально ли ребенку заниматься этим спортом или нет. Если на конкретные занятия ребенок отправляется с улыбкой и в хорошем настроении, значит его организм испытывает в этом потребность». - заключил Комаровский.