Назван продукт, избавляющий от головной боли и тошноты

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Избавит от тошноты и головной боли: медики рассказали о феноменальной пользе имбиря.Имбирь - не только пикантная специя, но и надежное средство против множества неприятных симптомов.Вещества, содержащиеся в имбире, подавляют выработку простагландинов, провоцирующих воспаления.Известно также о свойстве имбиря стимулировать активный процесс пищеварения и прекращать рвоту, которая часто наблюдается у жертв мигрени. Некоторые исследование даже показали, что ежедневное употребление 500-600 мг сухого имбиря способно максимально купировать симптомы этой разновидности головной боли.Но у имбиря есть свои противопоказания, и о них забывать не следует:Имбирь категорически не рекомендуется беременным и людям, страдающим от нарушений свертывания крови, а также имеющим камни в желчном пузыре. Как бы там ни было, применять имбирь в лечебных целях стоит только после предварительной консультации со специалистом.Как использовать?Лучшим выбором станет имбирный чай. Очисти корень от кожуры, порежь небольшими ломтиками и кинь их в кипяток на несколько минут. Затем полученный раствор пропусти через марлю и пей. Для лучшего вкуса можешь добавить мед или лимон.