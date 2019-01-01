Быстрое и безопасное похудение: три важных правила

Лора Филлипова - диетолог-консультант по здоровому питанию, рассказала, как худеть быстро, а главное - без вреда для здоровья.

«Очередной раз про завтраки. Казалось бы, уже все знают об их важности и необходимости в здоровом рационе, но сегодня я услышала фразу от девушки, которая стремится похудеть - «вместо завтрака у меня белковый коктейль».

Дорогие мои! Не придумывайте себе сложности, испытания и ненужные жертвы.

Чтобы похудеть и не потерять здоровье, нужно начать соблюдать три простых принципа:

режим питания - 3 раза в день. Плюс возможны 1-2 перекуса;

утром - калории из сложных углеводов, вечером преимущественно белковая пища с овощами;

контроль количества еды за раз.

Внедрение этих простых правил уже даст тебе первые результаты в нормализации веса». - уверена диетолог.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь