Сочетать эти продукты опасно для здоровья

5 комбинаций продуктов, которые плохо усваиваютсяЗдоровое питание – это не только выбор полезных продуктов, но и правильное употребление. Неподходящее сочетание пищевых компонентов сводит на нет пользу даже самых качественных продуктов, предупреждают эксперты.Специалисты в области питания назвали комбинации продуктов, которые плохо усваиваются, - следовательно, их нужно избегать в своем меню.Кофе и ржаной хлеб. Диетологи отмечают, что кофеин в такой комбинации не даст усвоиться полезным веществам из хлеба в организме, - лучше употреблять их по-отдельности.Сэндвич с жареным сыром. Многие балуют себя таким завтраком, но специалисты утверждают: данное блюдо плохо усваивается. По их словам, из этой комбинации в желудке окажется переваренным только белок (сыр). Крахмал из сэндвича, будучи непереваренным, может поспособствовать образованию потенциально токсичных для организма веществ.Омлет с беконом и сыром. Это блюдо сочетает в себе сразу несколько видов белковой пищи – для нормального усвоения слишком много. Вместо такого варианта тяжелого завтрака лучше ограничиться просто омлетом с зеленью.Макароны и помидоры. Казалось бы, паста и томаты – классика жанра итальянской кухни. Но ученые указывают на то, что помидоры плохо сочетаются с крахмалистой пищей из-за содержания целого букета кислот, препятствующих усвоению крахмалов. Если к макаронам с томатами добавить еще и сыр, пищеварение почти наверняка окажется нарушенным.Каши или хлеб с вареньем. Содержащийся в варенье сахар в сочетании с белками и крахмалом (компоненты хлеба и каш) легко вызывает в желудке брожение. Если в ЖКТ присутствуют и другие продукты, последствия бродильного процесса могут оказаться непредсказуемыми.