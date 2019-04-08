Названа привычка, способная убить быстрее курения

Пять запрещенных продуктов.Оказалось, что неправильное и нездоровое питание опасней чем курение, поскольку убивает больше и быстрее. Об этом свидетельствует статистика.11 млн людей умерли в 2017 году в результате нездорового питания. Как пишут ученые из Института показателей и оценки здоровья (IMHE), плохое питание стало причиной большего количества смертей в сравнении с курением.Исследователи из команды Ашкана Афшина из IMHE изучили данные 195 стран.Ученые сфокусировались на 15 компонентах питания. Десять из них они причислили к здоровым и пришли к выводу, что в большинстве страх их потребляют в недостаточном количестве, - передает журналистка Нина Вебер. - Это фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, клетчатка, орехи и семена, кальций, молоко, омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.Пять компонентов, признанных нездоровыми, наоборот, употребляются в слишком большом количестве.Это красное мясо, колбаса, сахаросодержащие напитки, трансжирные кислоты, соль.Ученые рассчитали оптимальное количество потребления каждого компонента. Так, для фруктов это 200-300 грамм в день, для молока - 350-520 грамм, для колбасы - максимум 4 грамма в день. На основе других, ранее опубликованных исследований, ученые подсчитали, насколько сильно отклонение от этого оптимального количества повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и преждевременной смерти.