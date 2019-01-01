Диетолог рассказал о похудении с помощью «кислоты»

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это серьезный риск.Похудение с помощью «кислоты» это серьезный риск, ведь вместо сброса лишних килограмм человек может потерять зубы, разрушить кости, угробить пищевод и желудок.«Диванные» эксперты зачастую черпают свои знания из Сети. Благодаря всемирной паутине появляются не только хорошие советы, но и лайф-хаки, которые повторять на себе просто опасно. В вопросе похудения мало кто обращается за помощью к профессиональному и дипломированному специалисту.Обычно поиски решения происходит за пару минут. Одним из реально действующих методов снижения веса в Сети считают яблочный уксус. Но мало кто знает, что этот продукт фактически может погубить здоровье человека. Употребление яблочного уксуса может оказать воздействие на зубы, рот, горло или пищевод - поэтому рекомендуется его разбавление или полоскание рта. Существует также вероятность того, что длительный прием может снизить уровень калия, что приведет к ослаблению костей. Но «диванные» эксперты настаивают на своей нереальной идее – яблочный уксус поможет похудеть. Даже знаменитости рекламировали преимущества употребления этого опасного продукта, в том числе Виктория Бекхэм и Кэти Перри.Кей Али, зарегистрированный диетолог, и старший член Королевского медицинского общества, рассказала журналу Women’s Health, что идея пить яблочный уксус была в древности. На сегодняшний день ученые изучили микрофлору кишечника и говорят о вреде от такого напитка. По словам Али, только одну разбавленную водой ложку можно принимать.Диетотерапевт также сказал Women’s Health: «Если вы принимаете лекарства от диабета, сахара в крови или проблем с пищеварением, поговорите со своим врачом перед тем, как начать пить уксус, поскольку он может оказать сильное воздействие».Связь между яблочным уксусом и потерей веса полностью не доказана, но считается, что уксусная кислота в уксусе может замедлить расщепление крахмала до сахаров или повысить чувствительность организма к глюкозе. Оптимальным вариантом станет замена обычного уксуса в салатных заправках или маринадах на яблочный уксус, не более. Таким образом, эксперты подтверждают, что яблочный уксус способен разрушить все в организме, кроме жира. Поэтому не стоит слепо верить всем пропагандистам ЗОЖ, а лучше проконсультироваться у своего терапевта на этот счет.