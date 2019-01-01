Медики назвали способ снизить риск инсульта на четверть

Что нужно делать каждый день.

Медики говорят, что если каждый день выпивать стакан фруктового сока, то можно на четверть снизить риск инсультов.

Исследователи из Нидерландов в ходе десятилетнего эксперимента, в котором добровольцы ежедневно выпивали один стакан свежевыжатого сока из апельсинов, пришли к выводу, что данный сок на 24% снижает риск смертельных инсультов и таким образом значительно продлевает людям жизнь.

Более того, подобным целебным эффектом обладают и другие фруктовые соки, которые на 20% снижают данные риски, считают ученые.

Результаты, опубликованные в британском журнале Nutrition, показали, что если выпивать от четырех до восьми стаканов в неделю апельсинового или любого другого фруктового сока, то вполне можно снизить риск инсульта почти на четверть. Также фруктовые соки на 12–13% снижают вероятность повреждения артерий, говорят исследователи.
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