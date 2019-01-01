Медики назвали способ снизить риск инсульта на четверть

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Что нужно делать каждый день.Медики говорят, что если каждый день выпивать стакан фруктового сока, то можно на четверть снизить риск инсультов.Исследователи из Нидерландов в ходе десятилетнего эксперимента, в котором добровольцы ежедневно выпивали один стакан свежевыжатого сока из апельсинов, пришли к выводу, что данный сок на 24% снижает риск смертельных инсультов и таким образом значительно продлевает людям жизнь.Более того, подобным целебным эффектом обладают и другие фруктовые соки, которые на 20% снижают данные риски, считают ученые.Результаты, опубликованные в британском журнале Nutrition, показали, что если выпивать от четырех до восьми стаканов в неделю апельсинового или любого другого фруктового сока, то вполне можно снизить риск инсульта почти на четверть. Также фруктовые соки на 12–13% снижают вероятность повреждения артерий, говорят исследователи.