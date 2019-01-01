Масло этого дерева поможет избавиться от насморка

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Средство отличается множеством полезных свойств.В современной косметологии существует много натуральных средств, помогающих не только сохранить красоту, но и справиться с некоторыми недомоганиями. К таким замечательным средствам относятся косметические эфирные масла.Одно из них - очень полезное масло кедра. Это средство отличается множеством полезных свойств.Хотя масло называется эфирным маслом кедра, изготавливается оно не только из кедра. Добывают эфирный продукт из можжевельника, пихты, вечнозеленой туи.В некоторых странах кедром называют сибирскую сосну, мексиканский, американский, техасский можжевельник, туи белые и красные.Эфирное кедровое масло бывает жёлтого, оранжевого или коричневого цвета, имеет тягучую, вязкую консистенцию, в зависимости от состава – древесный или пихтовый запах.Это интересно! Эфир защищает сами деревья от вредоносных насекомых и болезней. Камфара, содержащаяся в эфирных маслах, не вызывает привыкания, чего не скажешь об антибиотиках.В давние времена города, в которых рос сибирский кедр, реже подвергались страшным эпидемиям холеры.Лечебные свойства эфира кедра:• успокаивающее;• болеутоляющее;• противовирусное;• тонизирующее;• антиоксидантное;• диуретическое;• противовоспалительное;• мокроторазжижающее;• противогрибковоеЭфирное масло снимает зуд и отёк от укусов ос, пчёл, комаров. Средство укрепляет иммунитет, стимулирует работу сердца и вегетососудистой системы, улучшает кровообращение.Ароматерпевты рекомендуют использовать эфирное масло кедра при простуде, головной боли, стрессовых ситуациях.При сильном нервном напряжении, депрессивном состоянии , растерянности аромат кедра поможет собраться с мыслями, быстрее успокоиться.Совет! Желательно всегда иметь на рабочем месте бутылочку замечательного средства. В напряженных ситуациях, во время решения сложных производственных задач рекомендуется вдохнуть пару раз аромат кедра, капнуть капельку масла на кончик пальца и смазать кожу под носом. Это поможет проясниться мыслям, сосредоточиться.Использование эфира кедра при насморке, гайморите поможет значительно быстрее справиться с недомоганием. Как только появились первые признаки насморка, смажьте пазухи носа, помассируйте кожу между бровями эфиром кедра, вдохните аромат масла. Процедуру проводят четыре раза в день. Это поможет избежать усугубления простуды, быстрее выздороветь. Если «словить» простуду в самом начале, через день можно забыть о неприятных симптомах.При гайморите маслом кедра пользуются так же, как и при простуде, только лечение займет более длительный срок. Использование эфира кедра в этом случае поможет обойтись без антибиотиков. Лечебный эффект, конечно, не моментальный. Но об эффективности говорит стабильное, не ухудшающееся состояние, отсутствие головных болей и сильной заложенности носа. Через 10 дней от насморка останется только воспоминание.Конечно же, эфиром кедра можно лечить рецидив гайморита в начальной стадии. Если же подключились головные боли, другие неприятные симптомы, эфир кедра используют в комплексном лечении вместе с назначенными медпрепаратами.Уникальный эфирный продукт используют для избавления от головной боли. Пару капель масла наносят на кончики пальцев, втирают средство в виски, между бровей, в затылок. Желательно прилечь на тридцать минут (можно больше) и расслабиться. Кстати, если перед нанесением масла кровяное давление было повышено, через полчаса оно снизится.При потливости ног, грибковых инфекциях ежедневно после проведения водных процедур втирать чистое (неразведенное) масло в сухую кожу стопы. Особенно тщательно втирать масло между пальцами и в ногтевые пластины.Активные вещества эфирного масла борются с запахом изо рта, ослабляют воздействие никотина на организм. После чистки зубов используйте средство для полоскания полости рта: в 50 г теплой воды капните 3 капли эфира, хорошенько размешайте и быстро прополощите рот. Эфирные масла практически не растворяются в воде, если вода постоит какое-то время, масло всплывет наружу. Масло хорошо растворяется в соли, меде, сливках. Для полоскания рта лучше выбрать соль. Так как воды требуется немного, соли достаточно 1/4 часть чайной ложки. Капните в соль 3 капли эфира, затем соль добавьте в воду и размешайте.Полоскания с кедровым маслом эффективны также при стоматологических проблемах, простудных заболеваниях, болях в горле.Укрепление волос, избавление от перхотиБлагодаря сильным противовоспалительным и противогрибковым свойствам масло эффективно борется с выпадением волос и перхотью, кожным зудом.Добавить 3 капельки эфира кедра в 1 чайную ложку жирного миндального масла или абрикоса. Втереть состав в кожу головы, оставить на полчаса. Вымыть волосы. Кстати, волосы после лечебной маски не жирные, хорошо промываются обычным шампунем. Лечебную маску для волос можно повторять через три дня. Всего требуется 10 процедур. Улучшение наступает через две процедуры, но лучше закрепить результат.После применения такого средства волосы приобретают здоровый вид.Если вы еще не использовали это замечательное средство, обязательно попробуйте. Один небольшой флакончик замечательного эфирного средства заменит вам кучу таблеток, мазей и косметических средств!