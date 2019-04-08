Врачи рассказали, полезны ли десерты без муки, сахара и жиров

Безкалорийный – не значит полезный.Без муки, без сахара и без животных жиров. Новомодные диетические десерты набирают популярность среди украинцев. А кондитеры обещают в десять раз меньше калорий, чем в обычных сладостях. Как их приготовить? И на самом ли деле они так полезны?Апельсиновое конфи с малиновым муссом – звучит очень калорийно. Но не в десертах Марины Иванченко. Шеф-кондитер четыре года назад решила разработать собственные рецепты полезных десертов."Я считаю, что это десерты будущего. В среднем, на 100 г такого десерта приходится 150-250 калорий", – говорит повар.Марина читала литературу по физике и химии, чтобы узнать, как правильно заменять сахар в десерте, и что добавить вместо муки и животных жиров."Эти десерты содержат только растительные жиры. Они легко разрушаются, усваиваются организмом. И никак не отражаются ни на фигуре, ни на сосудах", – считает кондитер.Сахар в таких полезных десертах заменяют природные сахариды и сахарный спирт. В них почти нет калорий и их можно употреблять даже диабетикам.Но диетолог предостерегает: безкалорийный десерт – не значит полезный."У каждого человека есть генетика усвоения тех же растительных жиров. Да, они не несут питательной ценности для организма. Значит, являются мусором для организма. Да, это нигде не откладывается, но и не дает биологической активности нашему организму", – уверена Людмила Гончарова.Именно поэтому в десертах нужно индивидуально подбирать, какие продукты человек может усвоить, утверждает диетолог. А синтетические и химические заменители могут спровоцировать в организме аллергические и воспалительные реакции. Поэтому такие модные новинки будут полезными не для всех.