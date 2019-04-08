Диетолог назвала продукты, мешающие похудеть

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Весна уже наступила, а большинство людей так и не скинули нежеланные килограммы.Диетолог, а также специалист в области правильного питания Ольга Усенко назвала, какие продукты мешает похудению.На своей страничке в Instagram, она объяснила, что несмотря на советы других экспертов считает, что свежие овощи являются первой причиной, которая не дает похудеть. Такие продукты вызывают брожения в организме, за счет чего наругается процесс пищеварения, а значит и замедляется процесс похудения. Термически обработанные овощи, отлично подходят для замены сырых.В свою очередь в рационе не должно быть никакой картошки, помидор, белокочанной капусты, лука, бобовых, зелени и щавеля. По словам диетолога, все перечисленные продукты могут вызывать нежелательное брожение.Столь полезные ягоды и фрукты оказались в списке запретов эксперта. Она подчеркнула, что употребление данных продуктов натощак может привести к метеоризму и ни в коем случае нельзя сочетать их с молочной продукцией.Метеоризм может стать причиной возникновения более серьезных заболеваний. Например, депрессии, рака, грыжи, заболевания печени и желчного пузыря.Каши, отруби, омлет, свинина, говядина, сладости, рыба и морепродукты, любая сдоба и хлеб, а также мюсли, кукуруза и газированные напитки способствуют возникновению недуга.Однако, несмотря на все перечисленные продукты, в первую очередь стоит прислушаться к собственному организму и понять, от каких продуктов плохо, а какие наоборот помогают человеку.