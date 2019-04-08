Врачи рассказали, как сахарозаменители влияют на фигуру

Эксперты в области диетологии объяснили, чем отличаются сахарозаменители от сахара и какой вред они могут нанести организму.По словам специалистов, аналогами натурального продукта слишком увлекаться не стоит, лучше вместо этого съесть какой-нибудь фрукт или овощ, богатый клетчаткой.Один из компонентов сахара, а именно глюкоза, является незаменимым компонентом для работы организма человека, в частности, активной деятельности головного мозга. Нужный для жизнедеятельности компонент можно получить не только из сахара, но и употребляя каши или сухофрукты, содержащие длинные углеводы, всасывание которых происходит медленно, не вызывая резкого повышения уровня глюкозы в крови.Известно, что от сахара отказываются в стремлении избавиться от избыточного веса, но некоторые люди не представляют жизни без сладостей, поэтому в качестве аналога выбирают сахарозаменители, ранее рекомендованные только пациентам с сахарным диабетом. Считается, что синтетические или натуральные аналоги сахара распадаются медленнее, из-за чего не происходит резкого скачка уровня глюкозы.Эксперты же говорят, прежде, чем начинать употреблять сахарозаменители, нужно разобраться, чем вызвано желание употребления сладкого. В случае, если зависимость носит физиологический характер, то аналоги не станут панацеей. В мозг поступает сигнал о приёме в пищу сладости, но глюкоза в кровь не поступает, поэтому человек вскоре снова почувствует голод, а в случае неполучения необходимой дозы организм перейдёт в режим экономии и начнёт интенсивно накапливать вес. Получается, что «передозировка» сахарозаменителями из-за зависимости от сладкого может способствовать накоплению килограммов. Таким образом, все худеющие должны следить за потреблением данного продукта.